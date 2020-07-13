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В «Почте России» рассказали о необычных посылках в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Июля 2020, 09:44
Как рассказала в интервью РИАМО глава почтовой службы Московской области Надежда Бабичева, жители Подмосковья иногда отправляют через «Почту России» необычные грузы, например, к отправке готовили катер, снегоход и мотоцикл, но для совершения такого отправления не потребуется много сил, груз даже не надо будет разбирать.
Она сообщила, что при этом технику не нужно разбирать на части, достаточно будет закрепить транспортное средство в специальный короб и оформить сопутствующие документы.
Для того, чтобы воспользоваться такой услугой, отправитель через личный кабинет в специальной программе делает заявку, в которой указаны примерный вес, объем и количество крупногабаритных посылок. После ее обработки и согласования груз нужно доставить на вокзал, где находятся отделения почты, которые принимают подобные посылки.
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