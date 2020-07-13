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Выпускники Московского региона сдадут ЕГЭ по истории и физике в понедельник
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Июля 2020, 09:47
Выпускники школ России, в том числе в Подмосковье и столице, в понедельник сдадут ЕГЭ по истории и физике.
Основной период сдачи Единого госэкзамена в РФ стартовал 3 июля. В этот день прошли экзамены по литературе, географии, информатике и ИКТ. В Подмосковье в первый день экзамены сдали более 10 000 выпускников. Экзамены проходили с соблюдением всех санитарных норм.
Пункты сдачи ЕГЭ в Московской области обеспечены бесконтактными термометрами для измерения температуры тела, обеззараживателями воздуха, масками и перчатками. Всего в регионе открылось 264 пункта для сдачи ЕГЭ. За ходом проведения экзаменов следят 68 общественных наблюдателей, включая 61 представителя Российского союза молодежи.
В столице на сдачу Единого госэкзамена зарегистрировались около 80 000 человек. Из них 64 тысячи — это выпускники этого года и более 13 000 — выпускники прошлых лет.
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