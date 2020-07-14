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Подмосковные ученые могут получить 10 миллионов рублей для научных исследований
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Июля 2020, 12:04
Как информируется в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, для поддержки научных исследований и разработок юридическим лицам предоставляют «Гранты правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций», они помогают реализации научных, научно-технических и инновационных проектов.
Размер гранта для научных исследований доходит до 10 миллионов рублей. Также ежегодно 15 специалистов или коллективов-соавторов инновационных разработок становятся лауреатами премии губернатора Московской области за научные достижения. Ее сумма составляет 700 000 рублей.
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