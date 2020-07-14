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Воробьев наградил соцработников Подмосковья за самоотверженную работу в период пандемии
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Июля 2020, 12:05
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил региональные награды специалистам сферы социальной защиты населения Московской области за сложную и ответственную работу в период пандемии коронавируса.
Орденом «За заслуги перед Московской областью» третьей степени наградили заведующую отделением срочного социального обслуживания комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Золотой ключик» Ольгу Зацепину. Орденом Преподобного Сергия Радонежского наградили заведующую отделением социально-трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания Орехово-Зуевского психоневрологического интерната Светлану Симаченко.
Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Московской области» присвоили директору Коломенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Алле Прохоровой. Почетной грамотой губернатора Московской области награждена старшая медицинская сестра Серебряно-Прудского дома-интерната «Надежда» Екатерина Сурина.
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