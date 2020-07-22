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Глава Одинцовского округа «болгаркой» демонтировал незаконный забор в Барвихе
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Общество — 22 Июля 2020, 10:58
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов в среду лично выехал в сосновый лес у реки Самынка в Барвихе, где без разрешительной документации девелопер возвел забор, и лично демонтировал ограждение.
Последнюю неделю на данной территории шло настоящее противостояние жителей и собственников участка. Не имея никакой разрешительной документации «Премиум Строй» стало возводить забор. Даже после официального заявления главы округа о недопустимости данных действий строительство не прекратилось.
Письма для оценки деятельности компании были направлены в прокуратуру, полицию, Госадмтехнадзор и Главгосстройнадзор. Аргументы никак не повлияли на действия «Премиум Строй», поэтому Иванов был вынужден продемонстрировать свою позицию более жестко: он лично выехал на место и демонтировал ограждение, использую «болгарку».
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