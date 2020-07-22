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40 дачных участков остаются подтопленными в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июля 2020, 10:59
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, на территории Подмосковья остаются подтопленными сорок дачных участков в СНТ Красногорска.
«По состоянию на 6 утра среды, в одном муниципальном образовании (городской округ Красногорск, СНТ «Ясная поляна») остаются подтопленными 40 дачных участков», — сказано в сообщении.
За минувшие сутки от воды освободили один участок дороги в Наро-Фоминском городском округе в деревне Мальцево.
К ликвидации последствий ЧС привлекалось 58 человек и 20 единиц техники.
Грозовой фронт с ливнями прошел по территории Подмосковья в период с 8 по 15 июля. В результате непогоды были подтоплены территории дачных участков и частные дома.
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