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Вместимость первого исправительного центра Подмосковья планируют увеличить
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Июля 2020, 11:01
Как проинформировал РИАМО представитель пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Московской области, на базе участка, функционирующего как исправительный центр при исправительной колонии №6 УФСИН России по Московской области в Кашире, планируется открыть самостоятельный исправительный центр и расширить его до 100 мест.
«В настоящее время УФСИН России по Московской области проводит работу по открытию на базе участка, функционирующего как исправительный центр (УФИЦ), исправительного центра (ИЦ), ориентировочно рассчитанного на 100 мест», - сообщил собеседник агентства.
По его словам, расширение системы исправительных центров позволит жителям Московской области отбывать наказание по месту жительства. Это будет способствовать поддержанию и сохранению социально полезных и семейный связей осужденных.
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