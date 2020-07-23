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Отряд «Лиза Алерт» нашел живыми более 80% людей, потерявшихся в Подмосковье в 2019 году
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Общество — 23 Июля 2020, 11:40
Как рассказал в интервью официальному порталу правительства Московской области координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», руководитель направления «Лес на связи» Олег Леонов, отряд «Лиза Алерт» в Подмосковье в 2019 году нашел живыми более 80% потерявшихся людей, всего за 2019 год поступило более 3 тысяч заявок на поиск.
«Наша эффективность по поискам считается очень высокой. Так, за 2019 год ненайденными остались всего 5,5% от числа всех заявок. Найдены погибшими 7,6%. Остальные найдены живыми», - сообщил Леонов.
Большинство пропавших – пожилые люди с деменцией и потерявшиеся или сбежавшие из дома дети.
Всего за 10 лет работы отряд «Лиза Алерт» отработал более 9 тысяч заявок на территории Подмосковья.
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