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УФАС Подмосковья отказалось включать ИП в реестр недобросовестных поставщиков
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Июля 2020, 11:44
Как сказано в сообщении пресс-службы Московского областного управления ФАС, девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение подмосковного управления ФАС об отказе во включении индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков.
Ранее в УФАС обратились из комитета лесного хозяйства Московской области. Ведомство просило внести сведения в отношении индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков после одностороннего отказа от исполнения контракта по воспроизводству лесов в границах Ступинского лесничества.
«Комитет представил в управление документы и сведения, согласно которым индивидуальным предпринимателем работы по контракту были исполнены не в полном объеме», — сказано в сообщении.
Тем не менее, ведомство установило, что у комитета отсутствуют основания для одностороннего расторжения контракта.
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