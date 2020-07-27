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Плавучие заграждения установили на месте радужного пятна в Бутаковском заливе в Химках
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Общество — 27 Июля 2020, 10:38
Как информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области, плавучие заграждения установили на месте появления радужного пятна в акватории Бутаковского залива реки Грачевка в городском округе Химки.
«По состоянию на 6 утра понедельника, установлены боновые заграждения, ведется мониторинг на месте загрязнения», — сказано в сообщении.
Ранее, 25 июня, поступила информация, что на акватории реки Грачевка в Бутаковском заливе была обнаружена радужная пленка неизвестного происхождения площадью около 300 квадратных метров.
Специалисты установили, что источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации. 20 июля поступила информация о повторном образовании радужной пленки площадью порядка пяти квадратных метров.
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