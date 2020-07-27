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В Подольске разыскивают 52‑летнего мужчину
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Общество — 27 Июля 2020, 10:42
Как информируется в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте», в подмосковном Подольске три дня назад пропал 52-летний мужчина, у него может быть потеря памяти.
«Помогите найти человека! Пропал Павел Мурашов 1967 года рождения, деревня Пузиково в Подольске. Он 23 июля ушел в лес и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи! Возможна потеря памяти», - сказано в сообщении.
Рост мужчины 188 сантиметров, он нормального телосложения, у него темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в серую куртку, зеленые брюки, резиновые сапоги болотного цвета, черную вязаную шапку.
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