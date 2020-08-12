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Урожай зерна в Подмосковье превышен на 158% в текущем году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Августа 2020, 14:02
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, сельхозпроизводители Московской области на сегодняшний день убрали на 158% больше зерновых, зернобобовых и масличных культур по сравнению с 2019 годом.
«На сегодняшний день в регионе намолочено 164 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. Это на 158% больше, чем на этот же период в прошлом году, когда было собрано 63,5 тысячи тонн», – сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
По его словам, валовый сбор зерновых и зернобобовых составил порядка 147 тысяч тонн, из которых – 135 тысяч тонн озимые пшеница, рожь и тритикале, более 12 тысяч тонн – яровые. Также собрали более 17 тысяч тонн масличных культур.
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