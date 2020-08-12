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Свыше 120 пассажиров автобусов Подмосковья оштрафовали за неделю за проезд без масок
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Августа 2020, 14:03
Как информируется в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, за неделю во время проверок на соблюдение масочного режима в автобусах Подмосковья более 730 пассажиров получили предупреждения и свыше 120 человек оштрафовали на общую сумму порядка 600 тысяч рублей за проезд без масок.
Ежедневно административно-пассажирская инспекция региона выявляет порядка 120 нарушений масочного режима у пассажиров в областных автобусах. За неделю наибольшее число нарушений зафиксировано у пассажиров автобусов в Жуковском и Люберцах, где к административной ответственности за проезд без масок привлечено двадцать человек и еще более 360 пассажиров получили предупреждения.
Пассажирам в общественном транспорте Подмосковья по-прежнему необходимо носить маски. С 12 мая ношение масок в транспорте и на прилегающей инфраструктуре является обязательным. За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф— 5 тысяч рублей.
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