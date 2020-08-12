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Cемейный форум «Многодетная Россия» пройдет в Подмосковье 15–16 августа
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Августа 2020, 14:04
Как написано в сообщении пресс-службы Общественной палаты Московской области, пятый Московский областной семейный форум «Многодетная Россия» состоится 15-16 августа на базе оздоровительного лагеря «Изумрудный» в Шатуре.
«Более 1 тысячи участников будут представлять 56 муниципалитетов Московской области. В форуме примут участие представители государственных и общественных организаций, духовенства, деятели культуры и искусства», — сказано в сообщении.
Основными целями и задачами форума являются формирование положительного образа многодетной семьи в обществе и обеспечение диалога исполнительной власти, общества и многодетных семей.
На форуме обсудят существующие вопросы и проблемы с дистанционным обучением, а также рассмотрят новые подходы к взаимодействию с отцами и популяризации отцовства в Подмосковье.
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