17августа 2020
понедельник
|
Общественные советы создадут при парках Подмосковья
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 17 Августа 2020, 16:22
Как проинформировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, при парках Московской области создадут общественные советы, которые позволят получать обратную связь от местных жителей.
Войти в советы смогут жильцы ближайших домов, многодетные мамы, бизнесмены, молодежь и старшее поколение.
«У нас много парков – более 100 – и необходимо делать так, чтобы отдых в них был максимально комфортным. Общественный совет сможет следить за порядком, подсказывать, что нужно изменить или улучшить», - сообщил Воробьев в своем Instagram-аккаунте.
Губернатор подчеркнул, что в советах не только будут проводить встречи и дискуссии, но и обходы проблемных мест. По его мнению, такое нововведение является очень важным.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +15 +17
ночью +11 +13 утром +15 +17
Котировки
Партнеры