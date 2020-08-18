18августа 2020
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Прошедшая ночь в Подмосковье стала самой холодной с начала лета
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Августа 2020, 12:05
Как информируется на сайте «Метеоновости», минувшей ночью температура воздуха в Подмосковье опускалась до плюс 2,2 градуса, это самое низкое значение с начала текущего лета.
«В ночь на вторник минимальная температура воздуха на востоке Подмосковья (Черусти) составила 2,2 градуса. Это самое низкое значение по столичному региону на 18 августа, а для Черустей — самое низкое за нынешнее лето», — сказано в сообщении.
В Москве холоднее всего было в Бутове, где воздух остыл до плюс 8,2 градуса. Минимальная температура в центре города составила плюс 14,2 градуса.
Днем во вторник в столице ожидается до плюс 22-24 градусов, в Московской области — до 19-24 градусов. При переменной облачности осадков не прогнозируется.
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