18августа 2020
вторник
|
В Подмосковье протестируют централизованную систему обращения с медотходами
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 18 Августа 2020, 12:07
Как сказано в сообщении пресс-службы Московской областной думы, законопроект об осуществлении эксперимента с организацией централизованного обращения с медицинскими и биологическими отходами в Московской области внесли в Госдуму, начало реализации проекта запланировано на 1 января 2021 года.
Тема реализации мероприятий по внедрению централизованной системы будет обсуждаться на расширенном заседании Комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию, которое состоится в сентябре.
«Мы не просто запустим пилотный проект у себя в регионе, вернем лицензирование и наладим работу регоператоров по мед- и биоотходам. Мы оценим эффективность новой системы – все плюсы и минусы. Если у нас эксперимент пойдет успешно, на что очень рассчитываем, то такую систему можно будет постепенно распространить на всю Россию», – сообщила председатель комитета областного парламента Алла Полякова.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +19 +21
вечером +15 +17 ночью +12 +14
Котировки
Партнеры