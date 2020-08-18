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Более 60 зарядных станций для электротранспорта появится в Подмосковье в этом году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Августа 2020, 12:08
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области, до конца этого года «Мособлэнерго» планирует установить в Подмосковье 65 зарядных станций для электротранспорта.
Компания является участником проекта «Инфраструктура электротранспорта», в рамках которого в Московской области устанавливают станции для зарядки тяговых батарей электротранспорта.
«В апреле АО «Мособлэнерго» заключило договор на покупку зарядных станций для электромобилей. Установка этих ЭЗС планируется до конца года по 31 адресу в 19 муниципальных округах», - сказано в сообщении.
В частности, электрозарядки появятся в Подольске, Люберцах, Дзержинском, Клину, Дмитрове, Фрязине, Лобне, Реутове, Солнечногорске, Красногорске, Истре, Одинцове, Химках, Краснознаменске, Электростали, Ступине, Раменском, Сергиевом Посаде, деревне Оболдино в Щелкове.
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