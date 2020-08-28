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Подмосковье вошло в топ‑10 медиарейтинга регионов в контексте указа Путина о наццелях
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 28 Августа 2020, 15:15
Московская область вошла в десятку июльского медиарейтинга регионов России в контексте майского указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах, рейтинг составлен компанией «Медиалогия».
«Медиалогия» подготовила медиарейтинг по упоминаемости регионов РФ в контексте указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», - сказано в сообщении.
Лидерами медиарейтинга в июне стали Краснодарский край, Приморский край и Ставропольский край. Замкнули топ-20 Республика Саха, Красноярский край, Волгоградская область.
Рейтинг «Медиалогии» построен на основе базы СМИ, которая включает свыше 58 тысяч источников: российских ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте майского указа №204 в июле 2020 года.
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