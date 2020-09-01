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В Подмосковье проверят все образовательные учреждения после убийства сотрудницы в детсаду
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Сентября 2020, 16:06
Как рассказал РИАМО во вторник представитель пресс-службы министерства образования Московской области, дополнительную проверку соблюдения мер безопасности проведут во всех образовательных учреждениях в Подмосковье после убийства воспитательницы в детском саду в Воскресенске.
31 августа сотрудницу детского сада в Воскресенске зарезали на рабочем месте. По подозрению в убийстве задержали 53-летнего супруга женщины.
«По случаю произошедшего в детском саду городского округа Воскресенск идет следственная проверка. Во всех образовательных учреждениях будет проведена работа по дополнительной проверке мер безопасности», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, никто из воспитанников детского сада, где произошло убийство, не пострадал. С детьми работали психологи.
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