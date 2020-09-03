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Подмосковье является лидером по снижению числа погибших на дорогах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Сентября 2020, 14:33
Московская область лидирует по снижению количества погибших на дорогах на протяжении трех лет, сейчас этот показатель составляет 9%, проинформировал журналистам исполняющий обязанности начальника управления организации и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников.
«На протяжении трех лет Московская область является лидером по снижению количества погибших на дорогах. Каждый год мы снижается примерно на 10%», - сообщил Щулепников.
Он добавил, что на сегодняшний день в Московской области снижение количества погибших на дорогах составляет 9% (45 спасенных жизней).
На территории Подмосковья уже отремонтировано 99% дорог от общего годового объема в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».
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