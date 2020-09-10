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Порядка 700 тыс школьников Подмосковья напишут всероссийские проверочные работы
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Общество — 10 Сентября 2020, 16:29
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья, около 700 тысяч школьников Московской области примут участие в написании всероссийских проверочных работ, которые будут проходить с 14 сентября до 9 октября.
Как правило, всероссийские проверочные работы (ВПР) проходят в конце учебного года, но из-за пандемии коронавируса испытания перенесли на начало нынешнего. Работы будут писать учащиеся пятых-восьмых классов по отдельным учебным предметам, а также обучающиеся девятых классов в режиме апробации по решению школ.
«Главная цель ВПР - оценить уровень подготовки школьников, понять, какая информация усвоена хорошо, а какие темы ребятам нужно объяснить дополнительно. За полученные результаты не будут выставляться оценки, они будут использоваться образовательными организациями для совершенствования методики преподавания предметов, а также для индивидуальной работы с учащимися», - сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
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