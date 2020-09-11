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Суд поддержал решение УФАС Подмосковья в отношении ООО «Фаворитснаб»
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Общество — 11 Сентября 2020, 10:47
Арбитражный суд Москвы поддержал решение УФАС Подмосковья о внесении сведений в отношении компании «Фаворитснаб» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщается в сообщении пресс-службы УФАС России по Московской области.
В антимонопольное ведомство обратились представители филиала №4 Федерального государственного бюджетного учреждения «3 центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» Минобороны РФ. Они попросили внести сведения в отношении указанной компании в реестр недобросовестных поставщиков после одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение ремонта кабинета рентгена для установки маммогрофа.
«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Фаворитснаб» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», - сказано в сообщении.
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