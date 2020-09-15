15сентября 2020
вторник
|
Отопление в Подмосковье включат в конце сентября
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 15 Сентября 2020, 14:25
Московская область подготовилась к началу отопительного сезона, отопление включат в конце сентября, сказано в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
«С 15 сентября начинаются пробные топки. Просим жителей Подмосковья обратить внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. При утечке необходимо сообщать в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета», — сказано в сообщении.
Полностью отопление включат, когда в течение пяти дней средняя суточная температура воздуха будет держаться ниже плюс 8 градусов. По прогнозу синоптиков, такая погода ожидается после 28 сентября.
О включении отопления объявят главы городских округов при полной готовности объектов ЖКХ и энергетики к отопительному сезону и при наступлении холодной погоды.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +16 +18
вечером +10 +12 ночью +7 +9
Котировки
Партнеры