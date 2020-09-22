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Путин наградил митрополита Ювеналия орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Сентября 2020, 09:38
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами», – сказано в указе.
Кроме того, за большой вклад в борьбу с Covid-19 и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, орденом Александра Невского награжден директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ Армаис Камалов.
Орденом Пирогова за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией также были награждены еще семь сотрудников МГУ.
Президент России присвоил звание заслуженного врача РФ заведующей отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МГУ Яне Орловой, заслуженного работника здравоохранения РФ — замдиректора Медицинского научно-образовательного центра МГУ Жанне Акопян.
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