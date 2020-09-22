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Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий отмечает юбилей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Сентября 2020, 09:38
Во вторник свое 85-летие отмечает митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который с 1982 года является управляющим Московской областной епархией Русской православной церкви.
Ювеналий родился 22 сентября 1935 года в Ярославле. Окончил Ленинградскую духовную семинарию в 1957 году, Московскую духовную академию в 1961 году, получил церковную ученую степень кандидата богословия.
Свою трудовую деятельность Ювеналий начал в 1961 году преподавателем Московской духовной семинарии в Сергиевом Посаде. Ювеналий участвовал в работе Поместных соборов и Архиерейских соборов Русской православной церкви, занимал пост председателя Синодальной комиссии по канонизации святых.
Митрополит Ювеналий награжден орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденами «За заслуги перед Отечеством» второй, третьей и четвертой степеней, различными медалями.
Он является почетным гражданином Подольска и Подольского района, Коломны, Дмитрова, города Видное, Зарайска и Зарайского района, Егорьевска.
Постановлением губернатора Московской области от 3 июня 2002 года Ювеналию присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».
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