23сентября 2020
среда
|
Пассажирам напомнили правила перевозки питомцев в подмосковных автобусах
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 22 Сентября 2020, 09:41
Как сказано в сообщении пресс-службы предприятия, пассажиры автобусов «Мострансавто» могут бесплатно перевозить с собой собак карликовых пород и собак-поводырей.
«На животном должен быть намордник, поводок и соответствующий опознавательный знак», - сказано в сообщении.
Для других животных и птиц необходимо иметь специальные клетки, сумки, переноски или контейнеры. Главное, чтобы габариты ручной клади суммарно не превышали 120 сантиметров в длину, ширину и высоту. Проезд таких животных оплачивается согласно тарифу на провоз ручной клади.
Так, по городу стоимость перевозки животного составляет 35 рублей. В пригороде она зависит от расстояния: при поездке до 25 километров — 35 рублей, 25-50 километров — 70 рублей, 50 километров и более —105 рублей.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
утром +12 +14 днем +19 +21
Котировки
Партнеры