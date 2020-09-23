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В поселке Красногорска почти 2 месяца ищут пропавшего мужчину
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Общество — 23 Сентября 2020, 09:26
В поселке Нахабино подмосковного Красногорска почти 2 месяца ищут пропавшего Александра Богославского, информируется в паблике «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Пропал Богославский Александр Петрович, 58 лет, рабочий поселок Нахабино Московской области», — сказано в сообщении.
Отмечается, что местонахождение мужчины неизвестно с 27 июля 2020 года.
Приметы пропавшего: рост 182 сантиметра, плотное телосложение, волосы темно-русые, глаза карие. Во что Богославский был одет в день пропажи — неизвестно.
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