24сентября 2020
четверг
|
РИАМО выпустило стикеры в Telegram и «Одноклассниках» об ожидании отопления
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 24 Сентября 2020, 09:53
Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) выпустило набор стикеров для «Одноклассников» и Telegram, который посвящен долгожданному включению отопления в квартирах.
В стикерпак вошли девять ярких забавных картинок с главным героем – котом, который не прочь понежиться на теплой батарее.
В «Одноклассниках» набор доступен только для подписчиков группы «РИАМО (Москва и Подмосковье)».
Картинки про кота и отопление – первые стикеры, которые разработаны РИАМО для социальных сетей и мессенджеров.
Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
утром +13 +15 днем +20 +22
Котировки
Партнеры