25сентября 2020
пятница
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Комфортная и теплая погода установится в Московском регионе в пятницу
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Сентября 2020, 09:34
пятницу в Подмосковье и столице воздух прогреется до плюс 22 градусов, обойдется без осадков, ожидается переменная облачность, погода будет комфортной, информируется на сайте «Метеоновости».
«Днем на западной периферии антициклона ожидается переменная облачность, обойдется без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса, в Подмосковье - 17-22. Ветер юго-восточного направления, 3-8 метров в секунду», - сказано в сообщении.
Подобные погодные условия не являются нагрузочными для организма. Но для хорошего самочувствия следует больше внимания уделять имеющимся хроническим недугам, строго следовать советам лечащего врача, не пропускать курс лечения основного заболевания.
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