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Воробьев отметил популярность фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в Истре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Сентября 2020, 09:36
Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в городском округе Истра пользуется популярностью у жителей Подмосковья, рассказал в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Великолепный фестиваль. <...> Он традиционно уже пользуется популярностью. <...> Я очень надеюсь, что и дальше это мероприятие будет популярным и насыщенным», — сообщил Воробьев в эфире телеканала «360».
Губернатор также поблагодарил артистов, которые приняли участие в фестивале.
Фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» с участием звезд мировой классической сцены открылся 23 сентября. Фестиваль проходит в третий раз. В этом году его приурочили к 100-летию музея «Новый Иерусалим». Мероприятие стартовало параллельно с открытием большой выставки уникальных предметов из подмосковных усадеб.
Фестиваль завершится 27 сентября.
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