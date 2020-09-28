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63 команды Подмосковья поучаствовали в военно‑патриотической игре «Девушки в погонах»
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Общество — 28 Сентября 2020, 10:16
В Подольске прошла военно-патриотическая игра «Девушки в погонах», которую посвятили 79-й годовщине подвига подольских курсантов, в соревнованиях приняли участие 63 команды региона, сказано в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.
«Игра объединила свыше 450 лучших участниц военно-патриотических организаций Московской области из более чем 30 городов Подмосковья», — сообщил начальник штаба регионального отделения общественного движения «ЮНАРМИЯ» Московской области Александр Легков.
Девушки прошли девять разных конкурсов и отточили навыки и мастерство, полученные на тренировках. Для испытаний им потребовались хорошая физическая форма, выносливость, умение работать в команде, знание оружия, воинских званий и истории России.
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