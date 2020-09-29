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Жителям Подмосковья рассказали о самых таинственных местах региона
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Сентября 2020, 09:39
Как сказано в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области, жителей Московской области пригласили побывать в самых таинственных местах региона, среди которых проклятая зона, аномальное место в лесу и заброшенные каменоломни.
«По их сюжетам вполне можно было бы снять пару серий «Секретных материалов». Конечно, никаких документальных подтверждений нет, все держится только на словах очевидцев. Так что верить или нет — решать вам», — сказано в сообщении.
Знакомство с чудесами можно начать со Сьяновских каменоломень. Это — самая крупная известная старинная система в Подмосковье и пятая по величине в России. Здесь добывали известняк для строительства «белокаменной» Москвы. Сейчас любители острых ощущений приезжают сюда бродить по подземным лабиринтам. Для них есть даже специальная карта с основными достопримечательностями.
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