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Три дома построят на северо‑западе Москвы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Сентября 2020, 10:16
На северо-западе Москвы одобрено начало строительства трех новых домов на 1 107 апартаментов, соответствующее разрешение выдал Москомстройинвест, сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Дома входят во второй этап проекта «Волоколамское 24». Многофункциональный комплекс апартаментов появится на Волоколамском шоссе, во владении 24. При нем будет 211 машино-мест. Общая площадь нового строительства — 83 677 квадратных метров. Разрешения на строительство действует до марта 2024 года.
«По указанному адресу инвестор уже ведет строительство двух корпусов на 513 апартаментов. Они входят в первый этап проекта», — сообщила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь столичной Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.
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