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Отряд подмосковной «ЮнАвии» запланировал полет по линии обороны Москвы
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Сентября 2020, 10:17
Воспитанники подмосковного молодежного аэроклуба «ЮнАвиа» планируют совершить символический полет по юго-восточной линии обороны Москвы 1941-1942 годов, рассказал в интервью официальному порталу правительства Московской области руководитель авиаклуба Алексей Петухов.
«ЮнАвиа» - молодежный аэроклуб, где подростки осваивают теорию авиации и получают навыки управления легкими самолетами. Занятия проходят бесплатно. Авиатряд базируется в Лыткарине.
«Предполагается полет наших воспитанников по линии оборонительного рубежа Москвы 1941-1942 годов Люблино - Коломна. У нас даже есть карта-схема времен войны. Старт планируется в Мячкове, затем от Дзержинского выйти на русло Москвы-реки и далее по нему долететь до Коломны», - сообщил Петухов.
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