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Воспитанников подмосковного авиаклуба «ЮнАвиа» ждут 6 часов полетов на настоящих самолетах
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Общество — 30 Сентября 2020, 10:18
В Подмосковье реализуется проект профориентирования подростков «ЮнАвиа», в рамках двухгодичного курса юных пилотов ждут 144 часа теории, 22 часа занятий на авиатренажере и шесть часов полетов на настоящих самолетах, рассказал в интервью официальному порталу правительства Московской области руководитель молодежной авиаэскадрильи Алексей Петухов.
Проект «ЮнАвиа» запустили в Подмосковье в 2012 году. Это молодежный аэроклуб, где подростки осваивают теорию авиации и получают навыки управления легкими самолетами. С 2017 года проект является частью юнармейского движения. «ЮнАвиа» базируется в Лыткарине.
«Наш программный курс рассчитан на два года. Он включает в себя 144 часа ознакомительной программы и теоретической подготовки, три часа наземной подготовки на авиационной технике и 22 часа полетов на авиационном тренажере изучаемого воздушного судна. <…> Одновременно мы планируем шесть часов полетов на настоящих легких самолетах», - сообщил Петухов.
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