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Фундамент родильного приюта при усадьбе отреставрируют в Красногорске
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Октября 2020, 09:27
Специалисты продолжают работы по реставрации здания родильного приюта на территории усадьбы Ильинское в Красногорске, работы проводят в рамках проекта «Императорский маршрут», рассказал РИАМО представитель пресс-службы комитета по туризму Московской области.
«В настоящее время в родильном приюте произведено вывешивание здания по технологии лифтинг, после чего специалисты приступят к полной реставрации фундамента», - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что в октябре-ноябре запланирована реставрация стен и стропильных конструкций здания. В декабре специалисты приступят к реставрации кровли здания.
«В 2021 году в январе-марте начнется замена внутренних инженерных коммуникаций. Кроме того, с марта на июнь запланированы отделочные работы», - уточнил сотрудник пресс-службы.
Все работы в усадьбе проводятся в соответствие с планом.
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