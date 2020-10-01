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Более 70 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Московского региона
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Октября 2020, 09:28
В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском утром в четверг задержали и отменили 71 рейс, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».
Во Внукове задержали 13 рейсов и отменили 18 рейсов. В аэропорту Домодедово задержано 10 прилетов и вылетов, еще 11 отменили. В Шереметьеве отменили 7 рейсов, задержали десять.
Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов, в подмосковном аэропорту Жуковский, задержали два рейса, отмен нет.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
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