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Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона в пятницу
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Октября 2020, 09:31
В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском утром в пятницу задержали и отменили 43 прилета и вылета, сообщается из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Во Внукове задержали семь рейсов и 10 отменили. В Шереметьеве задержаны четыре рейса, отменили пять. В аэропорту Домодедово задержано шесть рейсов, еще 10 отменено.
Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковного аэропорта Жуковский, там задержан один рейс.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
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