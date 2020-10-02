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Более 1 млн жителей Подмосковья с начала года сдали анализы на ВИЧ
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Октября 2020, 09:34
С начала этого года более 1 миллиона жителей Московской области прошли скрининговое обследование на наличие ВИЧ-инфекции, каждый месяц в регионе тестируются на на эту инфекцию около 115 тысяч человек, сказано в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
«Потребность в диагностике ВИЧ-инфекции остается всегда, вне зависимости от эпидемиологической ситуации. Мы создаем все условия и возможности для жителей Московской области быстро и бесплатно пройти тест на ВИЧ», — сообщил главный врач Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.
Он отметил, что знание своего ВИЧ-статус защитит не только здоровье гражданина, но и его близких. Важно понимать, что это такая же забота о здоровье, как правильное питание или занятия спортом.
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