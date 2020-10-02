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Жители разрушенного из‑за взрыва газа дома в Орехово‑Зуеве получили ключи от квартир
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Октября 2020, 09:35
Жителям 40 квартир первого и второго подъездов жилого дома в Орехово-Зуеве, ранее частично разрушенного в результате взрыва бытового газа, вручили ключи от квартир, сказано в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.
Ключи вручали заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин и глава городского округа Орехово-Зуево Геннадий Панин.
«По этому дому беспрецедентное решение принял губернатор региона Андрей Юрьевич Воробьев. Во-первых, обеспечить капитальный ремонт с восстановлением несущих способностей этого конкретного задания. Во-вторых, оказать материальную помощь всем пострадавшим жителям с учетом практически полной потери личных вещей и техники, особенно в первом втором подъезде», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.
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