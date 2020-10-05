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Брынцалов поздравил подмосковных педагогов с Днем учителя
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Октября 2020, 10:14
Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов поздравил подмосковных педагогов с профессиональным праздником – Днем учителя, который отмечается в России в понедельник, сказано в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
«Учитель – это не только профессия, это – призвание. Вы раскрываете перед детьми прекрасный мир знаний и учите их самостоятельно думать», – сообщил Брынцалов.
Он уточнил, что учителя взращивают в детях любовь к Родине, а также чувство гордости за свою страну и ее историю.
Спикер Мособлдумы пожелал учителям Подмосковья крепкого здоровья и благополучия.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день успех Московской области и всей страны зависит напрямую от качественного и современного образования.
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