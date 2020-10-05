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Спрос на загородную недвижимость в Подмосковье вырос в два раза
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Октября 2020, 10:17
С мая по август 2020 года спрос на загородную недвижимость в Московской области вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, проинформировала РИАМО главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.
«В целом с мая по август 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года количество просмотров объявлений о продаже дома увеличилось на 88%, продаже участка – на 101%», - сообщила Кирюхина.
Наибольший прирост спроса пришелся на май этого года, когда в Московском регионе действовал режим самоизоляции. Летом, когда ограничения сняли, спрос немного снизился, но по-прежнему был больше, чем в прошлом году на 50%-70%, а на земельные участки - на 70%-100% выше.
«Увеличился спрос и на покупку домов, что привело к дефициту ликвидных вариантов и росту цен на коттеджи. К примеру, в апреле 2020 года купить дом в Московской области можно было в среднем за 11,8 миллиона рублей – это на 9% выше, чем в начале года», - добавила эксперт.
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