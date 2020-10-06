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Доступ жителей в леса Подмосковья ограничат с 6 по 12 октября из‑за пожароопасности
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Октября 2020, 10:50
С 6 по 12 октября 2020 года пребывание граждан в лесах Московской области и въезд транспортных средств будут ограничены для обеспечения пожарной безопасности, сказано в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.
Такая мера вводится из-за осложнения пожарной обстановки в лесах. В лесном фонде Подмосковья установлен высокий (IV) класс пожарной опасности, который, по данным прогноза Гидрометцентра России, не улучшится в ближайшие пять дней.
«В филиалах лесничеств ГКУ МО «Мособллес» усилено патрулирование: на диспетчерских пунктах лесничеств и лесопожарных станциях филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз» организовано ежедневное дежурство ответственных лиц с 08:00 до 21:00, создана система контрольно-пропускных пунктов», — сообщила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.
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