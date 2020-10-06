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Почти 35 тыс педагогов в Подмосковье получили доплату за классное руководство
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Октября 2020, 10:51
Около 35 тысяч учителей в Московской области уже получили ежемесячную федеральную доплату в размере 5 тысяч рублей за классное руководство, сказано в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.
«Для классных руководителей Московской области также сохраняется региональная надбавка в размере 6 тысяч рублей. Таким образом, в Подмосковье классные руководители с 1 сентября получают ежемесячно дополнительно 11 тысяч рублей», – сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.
Министр добавила, что дополнительная выплата классным руководителям в новом учебном году введена в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.
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