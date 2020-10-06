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Подмосковные компании могут увеличить объемы выпуска масок до 3 млн единиц ежедневно
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 6 Октября 2020, 10:51
Ежедневно 2,27 миллиона масок производят на 16 заводах в Подмосковье, компании могут увеличить объемы выпуска до 3,09 миллиона штук, сказано в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В среднем одноразовая медицинская маска у подмосковных предприятий стоит 7,53 рубля.
«Региональные компании не только в полной мере удовлетворяют внутренний спрос на медицинские маски, но и осуществляют экспортные поставки, в том числе в страны дальнего зарубежья. Имеющиеся резервные мощности позволяют региону оперативно увеличить объем производства масок на 36%, до 3,09 миллиона штук в день», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
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