08октября 2020
четверг
|
Наилучшие результаты в «Диктанте Победы» показали жители Подмосковья
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 8 Октября 2020, 11:48
Московская область лидирует по числу набравших наивысшие баллы на акции «Диктант Победы», проинформировал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.
Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы – 2020» прошла во всех регионах России и за рубежом 3 сентября. Рекорд РФ по одновременному написанию диктанта установили в подмосковном Красногорске.
«Работа по оценке результатов ведется так же, как Рособрнадзор работает с ЕГЭ. <...> 1009 человек в России и восемь участников из других стран набрали наивысшее количество баллов - 25 баллов. <...> Максимальный возраст - 94 года, Владимирская область, а минимальный возраст - 12 лет из Брянской области. Первое место по числу лучших результатов - Московская область, <...> второе - Брянская область», - сообщил Хинштейн.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +13 +15
вечером +12 +14 ночью +10 +12
Котировки
Партнеры