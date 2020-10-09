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«Детская площадка онлайн» заработает с 13 октября для юных москвичей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Октября 2020, 08:44
Познавательные уроки и творческие мастер-классы в онлайн-формате проекта «Детская площадка онлайн» пройдут с 13 по 17 октября, информируется на официальном сайте мэра Москвы.
«Чтобы присоединиться к мастер-классам, потребуется регистрация на платформе Zoom. Родителям необходимо заполнить короткую анкету, обязательно указав в ней адрес действующей электронной почты», - сказано в сообщении.
13 октября с детьми шести лет проведут литературно-музыкальное занятие. Дети придумают свою сказку и танец. 14 октября участников научат интересно рассказывать истории и делать красивые фото на телефон.
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