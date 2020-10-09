09октября 2020
пятница
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До 16 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Московском регионе в пятницу
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Октября 2020, 08:45
В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается температура на два-три градуса выше климатической нормы, столбики термометров поднимутся до отметки в 16 градусов, при этом в регионе прогнозируют кратковременные дожди, информируется на сайте «Метеоновости».
«По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 9 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 12-14, по области 11-16 градусов», - сказано в сообщении.
Ветер прогнозируют южного направления 5-10 метров в секунду.
Такая температура на 2-3 градуса выше климатической месячной нормы. При этом фон атмосферного давления также будет слегка завышенным. Это может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
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