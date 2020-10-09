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Жителям Подмосковья напомнили о мерах предосторожности при посещении парков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Октября 2020, 08:46
Из-за ухудшения ситуации с Covid-19 жителям Подмосковья нужно соблюдать требования Роспотребнадзора при нахождении в общественных местах и парках, сказано в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
«При посещении парков и общественных пространств просим всех соблюдать меры предосторожности – носить средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию», – сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
По его словам, чтобы не пришлось вводить жесткие ограничения, жителям следует быть ответственными и дисциплинированными. Это позволит не закрывать экономику и бизнес, а также сохранить жизни людей.
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